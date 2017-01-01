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    У Міноборони розповіли подробиці загибелі трьох українських бійців під Авдіївкою

    • Сьогодні, 16:53
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    Сьогодні близько 5 години ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська почали інтенсивний обстріл українських позицій, а потім штурм

    У Міністерстві оборони уточнили обставини загибелі сьогодні трьох українських військових внаслідок обстрілів і штурму позицій сил антитерористичної операції в Авдіївській промзоні.

    Як зазначив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, «достеменно відомо, що у лавах сил АТО на цих рубежах загинув 1 військовослужбовець, ще 2 – померли від тяжких поранень, ще 1 – отримав поранення, і вижив».

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    Як повідомляв «Главком», сьогодні близько 5-ї ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська почали інтенсивний обстріл українських позицій, а потім штурм. Підрозділи Збройних сил України зупинили терористів.

    Також сьогодні в Авдіївці внаслідок обстрілу бойовиками позицій українських військових отримали поранення двоє місцевих жителів.

    Ситуація в Авдіївській промзоні продовжує залишатися напруженою: противник обстрілює українські позиції, але повторно не штурмує.

    Як відомо, внаслідок обстрілу Авдіївка лишилася без світла.

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