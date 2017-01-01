Опублікована заява польської інтелігенції з приводу роковин «Вісли»

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Фото: Mykola Kniazhytsky / Facebook Служба у Кафедральному соборі польського Перемишля

У заяві говориться, що операція «Вісла» була великою етнічною чисткою

Польська інтелігенція оприлюднила заяву з приводу 70-х роковин операції «Вісла», що була здійснена у Польщі існуючими на той час комуністичними режимами. У заяві визнається, що операція була великою етнічною чисткою.

«Згадуємо сьогодні жертв великої етнічної чистки. 70 років тому, весною 1947 року протягом трьох місяців було вигнано з домівок і виселено близько 140 тис. громадян ПР (Польської Республіки, назва польської держави у 1944 – 1952 роках – ред.) українців та лемків. Після наповнених життям сіл залишились старі сади, залишки спалених будівель, знищені церкви та цвинтарі. Протягом багатьох декад апарат пропаганди ПНР (Польської Народної Республіки, назва польської держави до 1989 року – ред.) пробував затерти пам’ять про українських мешканців і їх культуру, остаточно в 1978 році, коли з карти Польщі усувано традиційні українські назви», - йдеться в заяві, яку приводить телеканал Еспресо.

«Протягом останніх кількадесять років поляки та українці, дякуючи старанням обох сторін, записали багато нових, чудових сторінок спільної історії. У Польщі та в Україні. Польща, так само як і Україна, є спільним багатством всіх громадян та мешканців. Не дозволимо, щоб провокації, які посилюються і служать тільки чужому інтересові, акти агресії загрожували добросусідським польсько-українським відносинам, стосункам між поляками та українцями.

Цьогорічні вшанування, одні з останніх, на яких присутні особи, які були учасниками трагічних подій сімдесятирічної давності, тому вони особливі. Перший раз, починаючи з 1989 року, щорічні вшанування не отримали підтримки державної влади. Тому, маючи переконання, що суспільний діалог і пам’ять є спільним набутком, разом з тисячма благодійниками ми вирішили підтримати цьогорічні вшанування

Сьогодні, спільно з українською громадою у Польщі, згадуємо про трагічну долю тих, хто 70 років тому внаслідок акції «Вісла» загинув, а також тих, хто назавжди втратив домівку та малу батьківщину», - також ідеться у заяві.

Заяву підписали 142 польських інтелектуали.

Раніше сьогодні у Кафедральному соборі польського Перемишля пройшла служба для вшанування пам'яті жертв акції «Вісла».

Детальніше про операцію можна почитати у статті «70 років операції «Вісла»: як «остаточно вирішили українське питання».