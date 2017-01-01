Опубліковане інтерв’ю полковника СБУ, якого підірвали у Маріуполі

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Полковник дав коментарі журналістам на місці однієї з терористичних атак

У центрі Маріуполя вибухнуло авто, за кермом якого був полковник СБУ Олександр Хараберюш, керівник управління контррозвідки в Донецькій області. Своє єдине інтерв’ю полковник дав програмі на місці однієї з терористичних атак.

«Тероризм – це не просто людина із вибухівкою, це відповідна агітація. Основна маса людей, яких ми затримали, мають проблеми із самореалізацією, хочуть підвестися у власних очах. Спеціально підбирається категорія ущербних людей, і починаються якісь терористичні дії», – сказав керівник управління контррозвідки СБУ в Донецькій області Олександр Хараберюш.

Як повідомлялося раніше, у центрі Маріуполя вибухнуло авто, в якому знаходився силовик.

Раніше Грицак назвав основну версію загибелі полковника СБУ в Маріуполі .

Як повідомлялося, близько 9 ранку 31 березня 2017 року в центрі Маріуполя Донецької області підірвали автомобіль. Пізніше стало відомо, що в машині перебував співробітник Служби безпеки України полковник Олександр Хараберюш, який в результаті вибуху загинув.

Джерело: ТСН