Росіянину дали всього-на-всього умовний строк за намагання вивезти танк за кордон

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Танк Т-34-85

Жителю Москви дали три роки позбавлення волі умовно

Карталинський міський суд у Челябінській області засудив жителя Москви до трьох років позбавлення волі умовно за те, що він намагався незаконно вивезти за кордон танк 1945 року випуску. Про це повідомляє прес-служба управління ФСБ по регіону.

Музейний експонат чоловік придбав у громадянина Латвії за €20 тис., покупцеві в Казахстані планував продати за €230 тис., повідомляє ТАСС.

«Жителя Москви визнано Карталинським міським судом винним за статтею КК Росії «Замах на контрабанду культурних цінностей». За спробу незаконного переміщення через державний кордон музейного експоната – середнього танка Т-34-85 1945 року випуску – його засуджено до трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном один рік шість місяців», – пояснили в прес-службі.

Танк виявили прикордонники під час огляду поїзда, що прямував через російсько-казахстанський кордон у залізничному пункті пропуску «Картали» влітку 2015 року. Бойова машина, відповідно до документів, виданих управлінням міністерства культури Росії по Центральному Федеральному округу, є культурною цінністю РФ.

Дозволу на її вивезення господар не запитував, бо не хотів платити мито. Зараз «предмет культурної цінності» повернено державі РФ.