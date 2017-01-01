  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Росіянину дали всього-на-всього умовний строк за намагання вивезти танк за кордон

    • Сьогодні, 16:59
    • Розсилка
    Танк&nbsp;Т-34-85
    Танк Т-34-85

    Жителю Москви дали три роки позбавлення волі умовно

    Карталинський міський суд у Челябінській області засудив жителя Москви до трьох років позбавлення волі умовно за те, що він намагався незаконно вивезти за кордон танк 1945 року випуску. Про це повідомляє прес-служба управління ФСБ по регіону.

    Читайте також

    Музейний експонат чоловік придбав у громадянина Латвії за €20 тис., покупцеві в Казахстані планував продати за €230 тис., повідомляє ТАСС.

    «Жителя Москви визнано Карталинським міським судом винним за статтею КК Росії «Замах на контрабанду культурних цінностей». За спробу незаконного переміщення через державний кордон музейного експоната – середнього танка Т-34-85 1945 року випуску – його засуджено до трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном один рік шість місяців», – пояснили в прес-службі.

    Танк виявили прикордонники під час огляду поїзда, що прямував через російсько-казахстанський кордон у залізничному пункті пропуску «Картали» влітку 2015 року. Бойова машина, відповідно до документів, виданих управлінням міністерства культури Росії по Центральному Федеральному округу, є культурною цінністю РФ.

    Дозволу на її вивезення господар не запитував, бо не хотів платити мито. Зараз «предмет культурної цінності» повернено державі РФ.

    Читайте також
    Росія суд кримінал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ