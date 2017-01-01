Опубліковано відео нападу на виставку художника Чичкана
- Сьогодні, 02:58
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Камери спостереження зафіксували момент нападу на виставку українського художника Давида Чичкана
Центр візуальної культури надав Громадському відеозапис з камер спостереження, які зафіксували момент нападу на виставку українського художника Давида Чичкана.
Запис показує, як до виставки вдираються 15 осіб із закритими обличчями. Частина атакує охоронця, а інші поспішають до виставлених картин.
Нападник забризкав охоронця перцевим газом.
Чоловіки забрали з виставки частину робіт, а також друкованих матеріалів біля входу, і під заклик «Уходим, уходим!» покинули приміщення.
Раніше співробітники ЦВК повідомляли, що нападники винесли з виставки художника Чичкана кілька робіт.
Нагадаємо, невідомі погромили виставку українського художника Давида Чичкана «Втрачені можливості», яка проходить у Центрі візуальної культури в Києві.