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    Опубліковано відео нападу на виставку художника Чичкана

    • Сьогодні, 02:58
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    Камери спостереження зафіксували момент нападу на виставку українського художника Давида Чичкана

    Центр візуальної культури надав Громадському відеозапис з камер спостереження, які зафіксували момент нападу на виставку українського художника Давида Чичкана.

    Запис показує, як до виставки вдираються 15 осіб із закритими обличчями. Частина атакує охоронця, а інші поспішають до виставлених картин.

    Нападник забризкав охоронця перцевим газом.

    Чоловіки забрали з виставки частину робіт, а також друкованих матеріалів біля входу, і під заклик «Уходим, уходим!» покинули приміщення.

    Раніше співробітники ЦВК повідомляли, що нападники винесли з виставки художника Чичкана кілька робіт.

    Нагадаємо, невідомі погромили виставку українського художника Давида Чичкана «Втрачені можливості», яка проходить у Центрі візуальної культури в Києві.

    Джерело: Громадське
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