Орбакайте розказала свою версію скасування концертів в Україні

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За словами співачки, концерти скасовані через небезпеку для колективу і глядачів

Російська співачка Крістіна Орбакайте прокоментувала скасування своїх концертів в Україні. Про це вона написала в своєму Instagram.

«Через неможливість забезпечення безпеки мого колективу і глядачів на моїх аншлагових концертах в Україні напередодні проведення «Євробачення», за наполяганням організаторів, концерти переносяться на осінь. Всі квитки дійсні або ви можете повернути їх в точки придбання», - написала Орбакайте.

Співачка також подякувала шанувальникам за розуміння.

Раніше повідомлялося, що концерт Крістіни Орбакайте, запланований на 6 березня в Києві, був скасований організаторами через обурення громадськості. Адже артистка також гастролює окупованим Кримом.

Вартість квитків сягала 2750 гривень, і майже усі були вже викуплені.

Крім столиці, Орбакайте також збиралася дати концерти у Харкові (5 березня), Дніпрі (7 березня) та Одесі (8 березня).

Проте ще восени минулого року почали ходити чутки, що Орбакайте не пустить до країни СБУ. Причина – Орбакайте засвітилася в анексованому Криму у червні 2014 року.

Громадське об’єднання «Рада громадської безпеки» на чолі із Марком Гордієнком навіть зверталося до міністра культури та голови СБУ із проханням скасувати концерт Орбакайте задля уникнення масових акцій протестів. «З огляду на те, що концерти вищевказаної особи в Україні не скасовано, громадські активісти Одеси та безпосередньо представники ГО «Рада громадської безпеки» вважають за свій обов’язок нагадати вам, що концертна діяльність російських артистів, котрі підтримали окупацію та фактично війну РФ проти України, є неприпустимою», – йшлося в заяві.

Більше про російських артистів, що встигли «засвітитися» на загарбаній території, а тепер вперто їдуть в Україну, читайте у матеріалі «Главкому» - «Війні кінець? Росіяни знову захопили «Україну»

Джерело: Кореспондент.net