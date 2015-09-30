Організатори КиївПрайду побоюються дій радикалів під час Маршу рівності

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Марш рівності у 2016 році

Незважаючи на наявні загрози, організатори не мають наміру відмовлятися від Маршу

Член правління та радник з безпеки КиївПрайду Зорян Кісь вважає цілком реальними загрози з боку радикальних сил, які ті можуть нести для учасників Маршу рівності. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«[Рівень загроз] не нижчий, ніж торік. Радикальні рухи стають більш організованими. Невідомо, звідки в них стільки ресурсів. І, на жаль, вони почуваються безкарно. Я, наприклад, не бачу якихось дій з боку правоохоронців відносно спроб погромів на Бесарабці або дій з блокуванням банків», - сказав він.

Кісь поінформував, що вже провів перемовини з поліцією щодо безпеки маршу і назвав добрим знаком те, що вперше за п’ять років, інформація про них з’явилася на офіційному сайті поліції.

«Там вони запевняють, що все буде гаразд, будуть принаймні такі ж заходи безпеки, як і минулого року. Обіцяють як мінімум шість тисяч правоохоронців», - зауважив він (зазначимо, що у марші планується участь п’яти тисяч людей). За його словами, кількість правоохоронців ніколи не визначається кількістю учасників. Вона завжди визначається рівнем загроз і територією проведення заходу.

Активіст також упевнений, що відміняти проведення КиївПрайду не можна.

«Відмовлятися – отже, капітулювати, здатися перед купкою людей з палицями і камінням, яка намагається диктувати свою волю цьому суспільству», - вважає він.

Раніше Кісь розповів, що цього року КиївПрайд триватиме більше тижня – з 9 по 18 червня, - але тиждень вулицями столиці ніхто ходити і агітувати не буде.

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