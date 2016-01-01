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    Папа Римський передасть €6 млн постраждалим від бойових дій на Донбасі

    • Сьогодні, 06:32
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    Кошти будуть перераховані 25 грудня, у день католицького Різдва

    Зібрані в європейських церквах 6 мільйонів євро будуть спрямовані на програми гуманітарної допомоги для постраждалих від бойових дій на Донбасі.

    Про це повідомляє прес-служба Ватикану.

    Як зазначається, кошти будуть перераховані 25 грудня, у день католицького Різдва.

    Гроші, зібрані на заклик Папи Римського у церквах по всій Європі для допомоги постраждалим від конфлікту на Сході України, будуть спрямовані на потреби понад двох мільйонів українців, насамперед у Донецькій, Луганській, Харківській та Дніпропетровській областях.

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