Парламент Португалії визнав Голодомор геноцидом українського народу

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Пам'ятник жертва Голодомору

Голова Спілки українців Португалії Павло Садоха повідомив про рішення парламенту Португалії

Парламент Португалії визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Спілки українців Португалії Павло Садоха.

«Парламент Португалії визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу», - написав він.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ продовжити роботу зі світовою спільнотою щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Служба безпеки України розсекретила всі віднайдені в архіві документи про Голодомор, вони у вільному доступі, з ними працюють історики, письменники, громадяни, котрі шукають правду про своїх родичів.

Джерело: УНН