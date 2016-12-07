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    Парламент Португалії визнав Голодомор геноцидом українського народу

    • Сьогодні, 20:15
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    Пам'ятник жертва Голодомору
    Пам'ятник жертва Голодомору

    Голова Спілки українців Португалії Павло Садоха повідомив про рішення парламенту Португалії

    Парламент Португалії визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Спілки українців Португалії Павло Садоха.

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    «Парламент Португалії визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу», - написав він.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ продовжити роботу зі світовою спільнотою щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу.

    Служба безпеки України розсекретила всі віднайдені в архіві документи про Голодомор, вони у вільному доступі, з ними працюють історики, письменники, громадяни, котрі шукають правду про своїх родичів.

    Джерело: УНН

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