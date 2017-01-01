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    СБУ оприлюднила всі архівні документи КДБ про Голодомор

    • Сьогодні, 13:22
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    <span>Меморіал пам'яті жертв Голодомору</span>
    Меморіал пам'яті жертв Голодомору

    Документи є доказами замовчування радянською владою Голодомору в Україні

    Служба безпеки України оприлюднила архівні документи Комітету державної безпеки СРСР про свідоме замовчування радянською владою Голодомору в Україні.

    Матеріали розміщені на сайті відомства до дня народження дослідника Голодомору Джеймса Мейса.

    «18 лютого ми згадуємо Джеймса Ернеста Мейса (James Earnest Mace), якому мало б виповнитися 65 років. Завдяки дослідженням відомого історика, політолога, дослідника історії СРСР та Центрально-Східної Європи світ дізнався про Голодомор в Україні 1932-1933 років. Він першим назвав цю трагедію українського народу Геноцидом», - зазначили в прес-службі.

    Оприлюднені СБУ документи радянських органів держбезпеки розкривають чекістські методи, повністю успадковані спецслужбами сусідньої держави, – організація замовних статей «західних вчених і журналістів», промивання мізків представникам творчої інтелігенції перед поїздками за кордон, залучення заангажованих експертів для придушення «антісовєтской шуміхі».

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    В СБУ наголосили, що наразі розсекречено всі віднайдені в архіві документи про Голодомор і вони у вільному доступі.

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    СБУ оприлюднила всі архівні документи КДБ про Голодомор
    СБУ оприлюднила всі архівні документи КДБ про Голодомор
    СБУ оприлюднила всі архівні документи КДБ про Голодомор
    СБУ оприлюднила всі архівні документи КДБ про Голодомор
    СБУ оприлюднила всі архівні документи КДБ про Голодомор
    СБУ оприлюднила всі архівні документи КДБ про Голодомор
    СБУ оприлюднила всі архівні документи КДБ про Голодомор

    За даними Національної академії наук України, жертвами Голодомору 32-33 років стали 4,5 млн людей.

    Загальна кількість загиблих від голоду в ті роки в цілому по СРСР обчислюється в межах 7-8 млн чоловік.

    Раніше в Італії відкрили пам’ятник жертвам Голодомору.

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