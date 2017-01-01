СБУ оприлюднила всі архівні документи КДБ про Голодомор



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меморіал пам'яті жертв Голодомору

Документи є доказами замовчування радянською владою Голодомору в Україні

Служба безпеки України оприлюднила архівні документи Комітету державної безпеки СРСР про свідоме замовчування радянською владою Голодомору в Україні.

Матеріали розміщені на сайті відомства до дня народження дослідника Голодомору Джеймса Мейса.

«18 лютого ми згадуємо Джеймса Ернеста Мейса (James Earnest Mace), якому мало б виповнитися 65 років. Завдяки дослідженням відомого історика, політолога, дослідника історії СРСР та Центрально-Східної Європи світ дізнався про Голодомор в Україні 1932-1933 років. Він першим назвав цю трагедію українського народу Геноцидом», - зазначили в прес-службі.

Оприлюднені СБУ документи радянських органів держбезпеки розкривають чекістські методи, повністю успадковані спецслужбами сусідньої держави, – організація замовних статей «західних вчених і журналістів», промивання мізків представникам творчої інтелігенції перед поїздками за кордон, залучення заангажованих експертів для придушення «антісовєтской шуміхі».

В СБУ наголосили, що наразі розсекречено всі віднайдені в архіві документи про Голодомор і вони у вільному доступі.

За даними Національної академії наук України, жертвами Голодомору 32-33 років стали 4,5 млн людей.

Загальна кількість загиблих від голоду в ті роки в цілому по СРСР обчислюється в межах 7-8 млн чоловік.

Раніше в Італії відкрили пам’ятник жертвам Голодомору.