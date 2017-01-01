Парламент засудив звіт ОБСЄ, який легалізує анексію Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Занепокоєння у звіті щодо виборів до Держдуми викликає те, що там вказано: кількісний склад Державної думи Російської Федерації включає «чотирьох депутатів від виборчих округів, сформованих на території Кримського півострова, де ОБСЄ не проводила спостереження»

Верховна Рада звернулася до парламентів держав – учасниць ОБСЄ та чинного голови ОБСЄ через звіт ОБСЄ/БДІПЛ про вибори до Держдуми Росії, що допомагає повзучим спробам легалізації анексії Криму.

За відповідне рішення проголосувало 229 народних депутатів.

Верховна Рада заявляє про неприпустимість ігнорування в Остаточному звіті ОБСЄ/БДІПЛ за результатами спостереження на виборах до Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації 2016 року фактів незаконного голосування на території незаконно окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Рада закликає ОБСЄ/БДІПЛ оперативно розробити стандарти реагування та оцінювання викликів для виборчих стандартів, пов’язаних із агресивними діями одних держав – учасниць ОБСЄ на території інших.

Верховна Рада звертається до країн – членів ОБСЄ з проханням підтримати звернення до ОБСЄ/БДІПЛ щодо необхідності негайно розробити нову методику підготовки звітів, яка б включала оцінку ситуації, пов’язаної із окупацією частини території України Росією, та закликає ОБСЄ/БДІПЛ вивчити всі обставини підготовки звіту місії спостереження на виборах до Держдуми РФ із метою недопущення політичного впливу на міжнародних спостерігачів.

Зазначимо, що 18 січня віце-спікер Ірина Геращенко розкритикувала звіт ОБСЄ, який вийшов наприкінці грудня 2016 року.