Парубій обурений: навіть присутнім в залі депутатам ліньки проголосувати

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Андрій Парубій

Під час голосування за технічний законопроекти про охорону культурної спадщини парламентарі лінувались тиснути кнопки

Сьогодні під час засідання Верховної Ради парламентарям далеко не з першого разу вдалося прийняти зміни до закону «Про охорону культурної спадщини». Причина – відсутність дисципліни серед нардепів. Така ситуація викликала обурення у спікера парламенту Володимира Парубія.

«Знаєте, я питався в аппарату [Верховної Ради] коли таке було, як зараз? Люди, знаходяться в залі, бачать, що йде голосування, підтримують закон, і їм просто ліньки підійти до свого місця і взяти участь! Це безвідповідально і неприйнятно», - підкреслив він і додав, що йдеться про голосування за «суто технічні» зміни до закону, які не викликають конфліктів серед нардепів.

Перед голосуванням за повернення законопроекту Парубій кілька разів закликав колег всістися на свої місця та проголосувати.

«Це і є робота депутата Верховної Ради - приймати рішення. Дискусії можна вести потім. І кожен раз, коли я ставлю на повернення, це є сором перед всією Україною», - підкреслив спікер.