Парубій оголосив про вихід депутата Бублика з фракції БПП

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23 січня народний депутат Юрій Бублик повідомив, що подав заяву про вихід із пропрезидентської фракції та коаліції депутатських фракцій «Європейська Україна»

Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив про вихід народного депутата Юрія Бублика зі складу фракції Блоку Петра Порошенка.

«Відповідно до регламенту інформування про вихід народного депутата Юрія Бублика зі складу фракції Блоку Петра Порошенка», – зазначив спікер.

Як повідомлялося, 23 січня народний депутат Юрій Бублик написав заяву про вихід з БПП та коаліції у Верховній Раді. При цьому він додав, що буде позафракційним і позапартійним.

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