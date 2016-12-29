Парубій розповів, чого чекає від Ради в новому році

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Андрій Парубій

Парубій сподівається, що цей рік стане для українського парламенту успішним

Верховна Рада України продовжить практику розгляду законопроектів блоками, і кожен пленарний день нинішнього робочого тижня парламенту буде тематичним. Про це заявив голова ВР Андрій Парубій, відкриваючи у понеділок засідання погоджувальної ради керівників депутатських фракцій і парламентських комітетів.

За його словами, у вівторок планується завершити розгляд блоку питань транспортної галузі. «Зокрема, на нас чекає розгляд законопроекту, який вводить в дію єдиний електронний квиток – те, чого так чекають тисячі місцевих громад», – сказав Парубій і додав, що у вівторок розглядатимуться й екологічні питання.

У четвер планується розглянути проект закону про Конституційний суд та питання децентралізації.

Парубій привітав колег із початком Нового року і висловив переконання, що «цей рік стане для українського парламенту успішним, а ми всі спільно продемонструємо ефективну командну роботу».