Патріарх Філарет прийшов попрощатися з Любомиром Гузаром

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Фото: Громадське

Глава УПЦ КП прийшов віддати шану колишньому голові УГКЦ

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет прийшов помолитися за упокій душі і провести в останню путь Блаженнішого Любомира Гузара, передає «Укрінформ».

У співслужінні з главою УГКЦ Святославом Шевчуком Патріарх Філарет відправив вечірню у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

Після служби Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет коротко поспілкувався з главою УГКЦ Святославом Шевчуком.

Тіло верховного архієпископа-емерита Української греко-католицької церкви Любомира Гузара сьогодні вночі після прощання у Львові привезли до Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві.

Тут вірні та всі люди доброї волі зможуть віддати останню шану усопшому. Від моменту, коли труну встановили посередині храму, всі охочі мають змогу попрощатися з Блаженнішим – двері собору будуть відчинені цілодобово і біля домовини відбуватимуться молитовні чування.

Раніше Патріарх Філарет висловив співчуття з приводу смерті колишнього глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Любомира Гузара.

Сьогодні о 18.00 у храмі відслужать чин Архієрейського похорону, а в понеділок 5 червня відбудеться чин погребіння у крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового.

Блаженніший Любомир помер 31 травня 2017 року у Княжичах під Києвом.