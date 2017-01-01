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    Патріарх Філарет прийшов попрощатися з Любомиром Гузаром

    • Сьогодні, 15:10
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    Фото: Громадське

    Глава УПЦ КП прийшов віддати шану колишньому голові УГКЦ

    Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет прийшов помолитися за упокій душі і провести в останню путь Блаженнішого Любомира Гузара, передає «Укрінформ».

    У співслужінні з главою УГКЦ Святославом Шевчуком Патріарх Філарет відправив вечірню у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

    Після служби Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет коротко поспілкувався з главою УГКЦ Святославом Шевчуком.

    Тіло верховного архієпископа-емерита Української греко-католицької церкви Любомира Гузара сьогодні вночі після прощання у Львові привезли до Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві.

    Тут вірні та всі люди доброї волі зможуть віддати останню шану усопшому. Від моменту, коли труну встановили посередині храму, всі охочі мають змогу попрощатися з Блаженнішим – двері собору будуть відчинені цілодобово і біля домовини відбуватимуться молитовні чування.

    Раніше Патріарх Філарет висловив співчуття з приводу  смерті колишнього глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Любомира Гузара.

    Сьогодні о 18.00 у храмі відслужать чин Архієрейського похорону, а в понеділок 5 червня відбудеться чин погребіння у крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового.

    Блаженніший Любомир помер 31 травня 2017 року у Княжичах під Києвом.

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