Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відзначає 88-річчя

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Урочисті богослужіння у Володимирському Патріаршому кафедральному соборі міста Києва проводяться із 21 січня

Сьогодні своє 88-ліття відзначає Предстоятель – Святійший Патріарх Київського і всієї Руси-України Філарет.

Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета привітав Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, секретар Священного Синоду УПЦ КП, голова Інформаційного управління Київської Патріархії Євстратій Зоря.

«Сьогодні нашому Предстоятелю – 88 років! Дай Боже кожному в такому віці мати здоров'я, гостроту розуму та незламність духу такі, якими Він наділив Українського Патріарха», - йдеться у привітанні.

Як повідомляв «Главком», урочисті богослужіння з нагоди 88-ліття свого Предстоятеля – Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета у Володимирському Патріаршому кафедральному соборі міста Києва проводяться із 21 січня.

Нагадаємо, Патріарх Філарет заявив, що в Україні вже почалося формування єдиної помісної церкви.

За словами глави УПЦ КП, зараз процес об'єднання уже розпочався і багато віруючих Московського патріархату переходить в Київський. «Чому вони переходять? Тому що бачать, що Київський патріархат - це дійсно українська церква, яка захищає українську державу, український народ і українські інтереси. Тому єдина церква обов'язково буде», - підкреслив Філарет.

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