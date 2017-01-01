Печерський суд наплював на Генпрокуратуру. Мільйони Януковича знову розблоковані?

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Олександр Янукович

312,5 млн. грн. лежали на рахунку у банку Петра Порошенка

Справа з мільйонами Янковича-молодшого розвивається за детективним сценарієм. Печерський суд ухвалює одне за одним рішення на користь сина президента-втікача. І робиться це на тлі заяв Генпрокуратури, що гроші заблоковані.

Як повідомляв «Главком», 2 березня суддя Печерського райсуду Києва Віталій Писанець вже скасовував арешт грошей Януковича-молодшого на суму 312,5 млн грн на рахунку ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк». Як відомо, «Міжнародний Інвестиційний Банк» належить діючому президенту Петру Порошенку.

Після того, як про рішення стало відомо, 6 березня прес-служба ГПУ поспішила заявити, що зняття арешту з рахунків Олександра Януковича не відбулося. «ГПУ спільно з Держфінмоніторингом одразу заблокували кошти на рахунках банку. Вдячні небайдужим працівникам банку, які своєчасно проінформували прокуратуру про зняття арешту з рахунків в суді», - написала прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

Згодом пані Сарган доповнила себе: протягом 2015-2016 років Печерський райсуд міста Києва наклав арешт на депозитні рахунки, відкриті працівниками банку на загальну суму біля 1 млрд грн, фактичним власником яких є Олександр Янукович

Але у той же день, 6 березня слідчий суддя Печерського райсуду Києва Ірина Литвинова знову зняла арешт з цих же грошових коштів. Рішення про це є у розпорядженні «Главкома».

Нагадаємо, в ухвалі Печерського райсуду від 25 січня сказано, що вказані гроші є предметом кримінального правопорушення, а їхнім фактичним власником є син екс-президента і власник «Всеукраїнського банку розвитку» Олександр Янукович.

Зазначимо, що Олександр Янукович входить до переліку осіб, проти яких Євросоюз ввів персональні санкції від березня 2014 року. Згодом до цих санкцій долучилася і Чорногорія. Санкції не забороняють Януковичу в'їзд до цієї країни, проте всі його активи підлягають конфіскації.