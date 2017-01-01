Пентагон офіційно розпочав перевірку ядерного потенціалу США

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Військова база США

Підсумковий документ щодо нинішнього стану ядерних сил США надійде Трампу до кінця цього року

Міністр оборони США віддав розпорядження про створення комісії, яка розпочне перегляд боєготовності американського ядерного потенціалу.

Про це йдеться в офіційній заяві Пентагону.

«Міністр Меттіс розпорядився про початок перегляду, який триватиме на чолі із заступником міністра оборони і заступником голови Об'єднаного комітету начальників штабів та включатиме участь міжвідомчих партнерів», - заявила речник Пентагону Дана Уайт.

Президент США Дональд Трамп розпорядився здійснити перегляд боєготовності ядерних сил країни ще в січні нинішнього року. Тоді він наголосив на необхідності гарантувати сучасну, гнучку й боєготовну ядерну зброю Сполучених Штатів з урахуванням загроз ХХІ століття.

Востаннє ревізія ядерного потенціалу американськими військовими проводилася в 2010 році.

Очікується, що підсумковий оціночний документ щодо нинішнього стану ядерних сил США надійде главі Білого дому до кінця цього року.

Варто відзначити, що 15 квітня на військовому параді армія Північної Кореї продемонструвала нові види балістичних ракет, у тому числі з базуванням на підводних човнах.

США заявляли про готовність завдати попереджуючого удару по КНДР, якщо будуть помічені ознаки підготовки до ядерних випробувань.

Постпред КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що через США ядерна війна може початися в будь-який момент.

Джерело: Укрінформ