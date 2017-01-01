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    Переможець «Голосу країни» мітингує під Радою на захист московської церкви

    • Сьогодні, 10:46
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    <p>Переможець проекту &laquo;Голос країни &ndash; 7&raquo; піп Олександр Клименко на мітингу біля Верховної Ради</p>
    Фото: Главком

    Переможець проекту «Голос країни – 7» піп Олександр Клименко на мітингу біля Верховної Ради

    Піп-співак, відомий своїми скандальними заявами, прийшов на акцію протесту до парламенту

    Переможець проекту «Голос країни – 7» Олександр Клименко сьогодні прийшов під будівлю парламенту, де УПЦ Московського патріархату влаштувала акцію та молебень з метою закликати депутатів «не приймати антирелігійні законопроекти».

    Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    Як відомо, священик з пісенного конкурсу після перемоги потрапив у скандал. В одному з постів у Facebook користувачі знайшли вислів священика, в якому він називає героїв Небесної сотні «божевільними».

    Тоді Клименко зазначив, що після скандалу ще раз переглянув свою сторінку в Facebook і нічого такого скандального там не знайшов. Крім того, отець Олександр готовий підписатися під кожним своїм словом.

    Як відомо,  сьогодні в парламенті народні депутати планують розглянути два законопроекти – №4128 та №4511, – які, на думку керівництва УПЦ МП, є «абсолютно репресивними».

    На думку значної частки українців та деяких істориків, УПЦ МП фактично можна сміливо асоціювати з Російською православною церквою (РПЦ). А РПЦ було створено Сталіним для легалізації релігії і контролю з боку спецслужб – за принципом «якщо явище не можна здолати, його слід очолити».

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