«Пересічники» Закарпаття блокують в'їзд транспорту на КПП «Ужгород»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Mukachevo.net

На місці акції працюють співробітники патрульної поліції

Про факт блокування митного поста «Ужгород-вантажний» при в'їзді в обласний центр повідомляє Mukachevo.net.

За інформацією ДПСУ, блокування стартувало сьогодні о 09.30. В акції беруть участь близько 50 осіб та 30 автомобілів, які перебувають на відстані до одного кілометра від вантажного терміналу пункту пропуску.

Самі учасники акції кажуть, що готуються до завтрашньої зустрічі із Міхеілом Саакашвілі на кордоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Буковині водії автівок з іноземною реєстрацією заблокували міжнародну трасу. В акції беруть участь близько 50 осіб та 20 автомобілів.