Перейменування на Донбасі: на лінії фронту може з’явитися свій Нью-Йорк

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Микола Ленко

Селище Новгородське на Донеччині може стати Нью-Йорком

Селище Новгородське на Донбасі може повернути свою історичну назву – Нью-Йорк. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова Новгородської селищної ради Микола Ленко.

За словами Ленка, відповідний законопроект у Верховній Раді зареєстрував нардеп Павло Кишкар. Наразі вже є згода громади та рішення селищної ради.

«Необхідні документи ми передаємо, і рішення про перейменування вже буде у руках Верховної Ради», – повідомив голова селища.

Як зазначив Ленко, Нью-Йорком селище назвали німці-переселенці, які свого часу стали жертвами комуністичного режиму, тому перейменування поселення цілком підпадає під декомунізацію. «Чому така назва? Бо жителі того німецького міста, переїжджаючи сюди, до назви свого рідного міста (Йорк) додали частку Нью. Саме тому місто називалося і, сподіваюся, скоро знову називатиметься Нью-Йорк. Чекаємо на налагодження культурних зв’язків із німецьким містом», – повідомив голова селища.

«Думаю, перейменування дозволить збільшити економічну привабливість селища. Нині ми пройшли всю процедуру добровільного об’єднання територіальних громад, хочемо об’єднатися із селищами Щербинівка і Петрівка. Свого часу у нас німці відкрили 4-5 заводів з виробництва цегли і черепиці. Перед війною у нас були серйозні проекти, коли українсько-американське підприємство було готове відкрити завод на території селища», – сказав Ленко про економічні вигоди, які отримає селище у разі перейменування.

Детальніше читайте: «Микола Ленко, голова селища Новгородське на лінії фронту: Сподіваюся, наш населений пункт скоро знову називатиметься Нью-Йорк»