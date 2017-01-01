Перші рішення Трампа: Посольство США в Україні офіційно повідомило про зміну правил видачі віз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Процедура поновлення візи поштою зазнала змін

Одним з перших рішень нового президента США Дональда Трампа стало ускладнення процедури отримання іноземцям віз до Сполучених Штатів.

Так, згідно з указом, підписаним 27 січня, особи, які звертаються за повторним отриманням неімміграційних віз, але термін дії їх попередніх віз закінчився більше 12 місяців тому, тепер не можуть скористатися процедурою поновлення візи без особистої співбесіди. Раніше поновлювати візу у спрощеному режимі можна було протягом 47 місяців після закінчення попередньої, користуючись поштою.

«Всі апліканти, які не відповідають усім вимогам процедури поновлення візи поштою, повинні призначати співбесіду для звернення по неіміграційну візу», - зазначено в Указі.