Трамп звільнив в.о. генпрокурора США за критику міграційного указу
- Сьогодні, 05:20
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Саллі Йейтс відмовилася виконувати указ про імміграцію
Президент США Дональд Трамп звільнив виконувача обов'язків генерального прокурора і міністра юстиції країни Саллі Йейтс, яка відмовилася виконувати указ про імміграцію, повідомляє CNN.
«В.о. генпрокурора Саллі Йейтс зрадила міністерство юстиції», - йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому.
Відзначається, що новим керівником Мін'юсту США призначений окружний прокурор по східному округу штату Віргінія Дана Боенте.