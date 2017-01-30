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    Трамп звільнив в.о. генпрокурора США за критику міграційного указу

    • Сьогодні, 05:20
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    Саллі Йейтс відмовилася виконувати указ про імміграцію

    Президент США Дональд Трамп звільнив виконувача обов'язків генерального прокурора і міністра юстиції країни Саллі Йейтс, яка відмовилася виконувати указ про імміграцію, повідомляє CNN.

    «В.о. генпрокурора Саллі Йейтс зрадила міністерство юстиції», - йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому.

    Відзначається, що новим керівником Мін'юсту США призначений окружний прокурор по східному округу штату Віргінія Дана Боенте.

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