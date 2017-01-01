Петренко назвав прізвища російських командирів, причетних до анексії Криму

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Павло Петренко

Докази підготовки захоплення Криму в 2013 роц вже додано до першого позову до ЄСПЛ щодо анексії півострова

Міністр юстиції Павло Петренко назвав прізвища російських військовослужбовців, причетних до анексії Криму. Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.

«Інформація, яку я можу розкривати на даному етапі слідства, - це список осіб, які в ході анексії півострова Крим здійснювали агітацію українських військовослужбовців до переходу на службу в Збройні сили РФ: Галкін О.І. (командувач військами Південного військового округу, генерал-полковник), Куликов В.В. - заступник командувача ЧФ РФ контр-адмірал), Мирнов В.В. - заступник начальника центру зв'язку ЧФ РФ), Остриков О.Л. - начальник берегових військ ЧФ РФ в АР Крим, генерал-майор) і ряд інших», - зазначив Петренко.

Відповідаючи на запитання про докази підготовки захоплення Криму в 2013 році, Петренко сказав, що їх вже додано до першого позову до ЄСПЛ щодо анексії півострова. «Ми отримали їх (докази) від спецслужб, із показань свідків, від Міноборони. Все говорить про те, що план із захоплення Криму в активній фазі реалізовувався вже в 2013 році. І про це точно знав Янукович. Він не міг не знати, будучи президентом», - наголосив Петренко.

За його словами, йшло перекидання в Крим збройних сил РФ, проводилася диверсійна робота з місцевими органами влади. «Багато інших підтверджень, які я не можу розголошувати. Це спростовує заяви Росії, що вона заступилися за «братній кримський народ», коли «київська хунта» захопила владу в Україні», - додав Петренко.

Міністр юстиції уточнив, що є свідки таких дій представників РФ. «Свідки дуже різні. Військовослужбовці, які вийшли з Криму, кримські татари, цивільне населення. В середньому за день ми опитуємо по дві-три людини. Це величезна робота. Ми фіксуємо інформацію від них і направляємо її до ЄСПЛ», - сказав Петренко.

Як повідомлялось, окупаційна влада Криму скаржиться на дефіцит електроенергії. Електроенергії, яка надходить по енергомосту і завдяки власній генерації в окупованому Криму, поки що недостатньо, щоб повністю забезпечити електрикою кримських споживачів у пікові періоди споживання.