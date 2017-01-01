В окупованому Криму попереджають про сходження лавин

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22 і 23 лютого в Кримських горах очікується загроза сходження снігових лавин

На Кримському півострові оголошено штормове попередження, є загроза сходження снігових лавин. Про це повідомляють «Новости Крыма» із посиланням на прес-службу Головного управління МНС Росії по окупованому Криму.

«За даними Кримського управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища, 22 і 23 лютого в Кримських горах очікується загроза сходження снігових лавин», – розповіли в прес-службі відомства.

У зв'язку з цим рятувальники попереджають жителів і гостей окупованого півострова дотримуватися основних правил поведінки в районах сходження лавин. Зокрема, не можна виходити в гори у снігопад і негоду, а перебуваючи в горах, важливо стежити за зміною погоди. Крім того, необхідно уникати місць можливого сходження лавин.

«Вони найчастіше сходять зі схилів крутизною понад 30 градусів, якщо схил без чагарнику і дерев – при крутизні більше 20 градусів. При нахилі більше 45 градусів лавини сходять практично при кожному снігопаді», – наголошують у надзвичайному відомстві.

Безпосередньо під час сходження лавини необхідно бігти у бік, щоб піти з її шляху. Якщо ж людина опиняється під лавиною, то варто сховатися під скелею або ж за стовбуром великого дерева.

Якщо від лавини втекти не вдалося, у відомстві рекомендують робити широкі рухи, як при плаванні, щоб утриматися на поверхні снігового потоку. Якщо накрило снігом, необхідно відразу розчистити повітряну кишеню, згрупуватися колінами до живота і розчистити сніг перед обличчям і грудьми. Кричати рятувальники радять тільки, якщо точно чутні голоси людей.