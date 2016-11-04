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    Під час збуту наркотиків в Ужгороді затримали працівника поліції

    • Сьогодні, 05:42
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    Затриманий капрал поліції отримав від молодиків наркотичний засіб – метамфетамін на суму 2,5 тисячі гривень для подальшого збуту

    Правоохоронці розкрили при збуті наркотиків групу із чотирьох чоловіків, серед яких був працівник Ужгородського відділу поліції.

    Про це повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області.

    Попередньо встановлено, що затриманий капрал поліції отримав від молодиків наркотичний засіб – метамфетамін на суму 2,5 тисячі гривень для подальшого збуту.

    Наразі усіх учасників групи затримано, проводяться першочергові слідчі дії в рамках ч.2 ст.307 КК України (незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинені за попередньою змовою групою осіб).

    Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна. 

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