Під Донецьком поранено українського військового

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Оборонців Чермалика противник обстрілював з 82-міліметрових мінометів, а в районі Мар`їнки застосував великокаліберні кулемети

Протягом минулої доби у зоні проведення АТО жоден український військовослужбовець не загинув, один боєць зазнав поранення під час мінометного обстрілу.

Про це сказав на брифінгу у вівторок речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден з українських військовослужбовців не загинув, проте один військовослужбовець Збройних Сил України дістав поранення. Це сталося під час ворожого мінометного обстрілу в районі Чермалика (Волноваський район Донецької області - ред.)», - сказав Мотузяник.

За минулу добу бойовики здійснили 32 обстріли.

Епіцентром вогневих протистоянь продовжує залишатись приморський напрямок. Вогнем мінометів калібру 120-мм та озброєння БМП ворог накривав захисників Новогригорівки. Оборонців Чермалика противник обстрілював з 82-міліметрових мінометів, а в районі Мар`їнки застосував великокаліберні кулемети. По морських піхотинцях під Водяним ворог гатив з озброєння БМП, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстрілювали наших воїнів поблизу Широкиного, Талаківки та Павлополя. У районі Талаківки та Водяного активізувались ворожі снайпери.

На донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів, гранатометів та кулеметів великого калібру противник гатив по позиціях поруч Авдіївки. З протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по опорних пунктах у районі Шахти «Бутівка». З кулеметів великого калібру та стрілецької зброї ворог вів вогонь по оборонцях Кам’янки.

На луганському напрямку, по позиціях поблизу Катеринівки підрозділи російсько-окупаційних військ застосували міномети калібру 82-мм та автоматичні гранатомети. З протитанкових гранатометів противник вів вогонь по опорних пунктах у районі Новоолександрівки.

Як повідомляв «Главком», в понеділок ввечері бойовики обстріляли з мінометів Авдіївку: пошкоджено вісім житлових будинків.