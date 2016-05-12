Під Мар'їнкою двоє військових загинули, двоє поранені через необережне поводження зі зброєю, - штаб

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За даним фактом проводиться слідство, повідомили в штабі АТО

В одній з військових частин поблизу Мар'їнка Донецької області в результаті необережного поводження зі зброєю загинули двоє бійців, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«2 січня 2017 року внаслідок порушення правил поводження зі зброєю в одній з військових частин у зоні проведення АТО, поблизу Мар’їнки, загинули два військовослужбовці та ще двоє зазнали поранень», – йдеться в повідомленні.

За даним фактом проводиться слідство.

Обставини події з’ясовуються.