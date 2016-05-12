Під Мар'їнкою двоє військових загинули, двоє поранені через необережне поводження зі зброєю, - штаб
- Сьогодні, 01:06
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За даним фактом проводиться слідство, повідомили в штабі АТО
В одній з військових частин поблизу Мар'їнка Донецької області в результаті необережного поводження зі зброєю загинули двоє бійців, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
«2 січня 2017 року внаслідок порушення правил поводження зі зброєю в одній з військових частин у зоні проведення АТО, поблизу Мар’їнки, загинули два військовослужбовці та ще двоє зазнали поранень», – йдеться в повідомленні.
За даним фактом проводиться слідство.
Обставини події з’ясовуються.