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    Під Мар'їнкою двоє військових загинули, двоє поранені через необережне поводження зі зброєю, - штаб

    • Сьогодні, 01:06
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    За даним фактом проводиться слідство, повідомили в штабі АТО

    В одній з військових частин поблизу Мар'їнка Донецької області в результаті необережного поводження зі зброєю загинули двоє бійців, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «2 січня 2017 року внаслідок порушення правил поводження зі зброєю в одній з військових частин у зоні проведення АТО, поблизу Мар’їнки, загинули два військовослужбовці та ще двоє зазнали поранень», – йдеться в повідомленні.

    За даним фактом проводиться слідство.

    Обставини події з’ясовуються.

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