Під офісом «Главкома» шукають вибухівку

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Біля офісу було виявлено залишену невідомими особами сумку

У Києві, на розі вулиць Інститутська та Шовковична, біля офісу Інформаційно-аналітичного агентства «Главком», працює слідчо-оперативна група.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», біля офісу було виявлено залишену невідомими особами сумку.

На місце події викликано поліцію. Наразі працює слідча група (близько 20 осіб) з кінологами.

Небезпечне місце очеплено поліцейськими.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 9 травня, відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У Києві сьогодні заплановано низку заходів, участь у яких візьме, відповідно до поданих заявок, близько 10 тис. осіб. Під час масових заходів у столиці до охорони порядку задіяно близько 7 тис. правоохоронців.