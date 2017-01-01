У Києві до охорони порядку задіяно близько семи тисяч поліцейських

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Фото: Станіслав Груздєв, Главком Правоохоронці на Арсенальній

У Києві сьогодні заплановано низку заходів, участь у яких візьмуть, відповідно до поданих заявок, близько 10 тис. осіб

Під час масових заходів 9 травня у Києві до охорони порядку задіяно близько 7 тис. правоохоронців. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Про безпеку киян та гостей столиці дбатимуть близько 7000 правоохоронців», — йдеться у повідомленні.

У Києві сьогодні заплановано низку заходів, участь у яких візьмуть, відповідно до поданих заявок, близько 10 тис. осіб.

Поліція звертається до організаторів та учасників із проханням дотримуватися встановлених правил поведінки, не влаштовувати провокацій та не використовувати заборонену символіку.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 9 травня, відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Біля станції метро «Арсенальна» у Києві встановлено металодетекторні рамки, через які проходять усі бажаючі взяти участь у церемонії вшанування загиблих у Другій світовій війні, що відбудеться на Площі Слави.