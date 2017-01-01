Під «Укренерго» кілька десятків активістів палять шашки та підривають петарди

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Активісти палять предмети, схожі на димові шашки, також чуються вибухи чи то від петард, чи то від зривпакетів

Учасники віче на Майдані Незалежності підійшли до будівлі ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго».

До «Укренерго» підійшло кілька десятків людей, проте натовп продовжує підтягуватися. Усього в колоні, яка вирушила ходою після проведення віче на Майдані, налічується кілька сотень осіб.

Активісти палять предмети, схожі на димові шашки, також чуються вибухи чи то від петард, чи то від зривпакетів. У першому ряді ходи — народні депутати від фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв, Семен Семенченко, командир батальйону ОУН Микола Коханівський.

Учасники акції тримають у руках плакати з надписами «Підтримую торговельну блокаду» та вигукують гасла «Банду геть». Будівля «Укренерго» оточена правоохоронцями.

Як повідомлялось, сьогодні до охорони правопорядку в Києві залучено 6,5 тис. правоохоронців.