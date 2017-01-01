Підозрювані у вбивствах на Майдані «беркутівці» отримали громадянство РФ

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Загалом, у розстрілах підозрюються 23 екс-працівників київського «Беркуту»

Дванадцять екс-бійців київського спецпідрозділу «Беркут», яких підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану, проживають на території Росії. Десять з них отримали російське громадянство, ще двом надали дозвіл на проживання у статусі біженців.

Про це на судовому засіданні у справі Майдану заявив прокурор Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Роман Псюк, передає Громадське.

«Є офіційна відповідь від генеральної прокуратури РФ. Станом на даний момент, 10 екс-бійців спецроти «Беркут» отримали російське громадянство. Ще двоє осіб переховуються на території РФ», — сказав він.

Дмитру Садовнику надали громадянство РФ 4 грудня 2014 року.

Олексію Цвігуну надали громадянство РФ 24 червня 2014 року (у Тульській області).

Назару Зарицькому надали громадянство РФ 27 квітня 2015 року (у Тверській області).

Роману Панченку надали громадянство РФ 20 січня 2015 року (у Тамбовській області).

Юрію Кравцю надали громадянство РФ 20 січня 2015 року (у Тамбовській області).

Олегу Кишканю надали громадянство РФ 29 квітня 2016 року (у Волгоградській області).

Євгену Пронозі надали громадянство РФ 22 квітня 2015 року (у Тверській області).

Ігорю Владиці надали громадянство РФ 20 січня 2015 року (у Тамбовській області).

Сергію Девятому надали громадянство РФ 19 вересня 2014 року (у Тульській області).

Івану Макарцю надали громадянство РФ 4 червня 2014 року.

Володимиру Трепачеву і Петру Псарьову надали тимчасовий притулок «біженця» на території РФ.

Загалом, у розстрілах підозрюються 23 екс-працівників київського «Беркуту». 18 з них у розшуку, п'ятеро зараз на лаві підсудних. Справа щодо них слухається вже півтора роки в Святошинському суді Києва.

Екс-командир спецроти київсього «Беркуту» Дмитро Садовник, котрий втік з-під домашнього арешту у вересні 2014 отримав російське громадянство вже через два місяці після втечі.

Нагадаємо, Святошинський райсуд Києва продовжив до 17 березня арешт п’яти колишніх співробітників спецпідрозділу «Беркут», обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану.

Як повідомлялося, 4 січня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт екс-керівника громадської безпеки столичної поліції, який надавав незаконний наказ бійцям спецпідрозділу «Беркут» на силове звільнення Майдану Незалежності від учасників акції протесту, що призвело до тяжких наслідків.