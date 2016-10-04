Колишній соратник Януковича нагадав українцям про дату: 25 років «Беркуту»

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Міністр внутрішніх справ часів Януковича порадив не вішати ярлик на весь особовий склад колишніх беркутівців

Екс-міністр внутрішніх справ та екс-голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Анатолій Могильов привітав спецпризначенців скандального загону «Беркут» із 25-річчям. Він також подякував «хлопцям, які з честю виконували свій обов'язок і не впали духом». Про це Могильов написав у своєму Facebook.

«Сьогодні виповнюється 25 років спецпідрозділу «Беркут». У нинішніх реаліях дату святкувати не будуть. Однак не можна вішати ярлик на весь особовий склад у 5 тисяч осіб», – написав він.

Екс-соратник президента-втікача зазначив також, що «більшість хлопців продовжують гідно служити державі, виконували і виконують найскладніші операції, віддавали і віддають свої життя».

«Не можна просто взяти і викреслити їхні заслуги. Гірше бути не може, ніж відчувати себе покинутим державою, за яку стояли в найскладніших і найнебезпечніших для життя ситуаціях. Спасибі хлопцям, які з честю виконували свій обов'язок і не впали духом!» – зазначив генерал-полковник МВС.

Як відомо, 26 лютого 2014 року спецпідрозділ було ліквідовано в.о. міністра внутрішніх справ Арсеном Аваковим. «Беркут» в окупованому Криму, не чекаючи вирішення питання в межах правового поля України, прийняв громадянство Росії і зрадив присягу України.

Як повідомлялося, Кремль вимагає звільнити екс-беркутівців у рамках Мінських домовленостей.

Нагадаємо, Москва наказала ватажкам бойовиків готувати спецоперації проти українських спецслужб.

«Беркут»