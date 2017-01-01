Пішов з життя відомий у всьому світі український вчений-токсиколог

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Юрій Кундієв

Юрій Кундієв був одним із провідних українських науковців у галузі гігієни та токсикології

17 січня, на 90-му році життя помер видатний український вчений, директор Інститу медицини праці, академік НАН, доктор Юрій Кундієв. Про це повідомляється на сайті Національної академії медичних наук України.

«Президія НАН України із глибоким сумом сповіщає, що 17 січня на 90-му році в Києві пішов із життя видатний український вчений у галузі профілактичної медицини, визнаний лідер біоетичного руху в Україні, директор Інституту медицини праці НАМН України, перший віце-президент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки, двічі лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, радник Президії НАН України академік Національної академії наук України і Національної академії медичних наук України Юрій Ілліч Кундієв. З його ім’ям пов’язані фундаментальні дослідження механізму всмоктування хімічних речовин (пестицидів) через шкіру, розроблення принципів і методів оцінювання резорбтивної дії отруйних речовин, удосконалення методів профілактики. Кундієв зробив значний внесок у розвиток гігієни праці в сільськогосподарському виробництві, в епідеміологію професійних захворювань», - повідомляється на сайті.

Юрій Кундієв був одним із провідних учених в галузі гігієни і токсикології. Під час своєї наукової діяльності досліджував проблеми гігієни та фізіології праці, токсикології пестицидів та їх безпечного використання, професійного ризику здоров’ю, а також гігієнічні проблеми ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Роботи Кундієва в галузі дермальної токсикології мають міжнародне значення, він встановив нові закономірності токсикології, що дало змогу вдосконалити практику визначення небезпечних для здоров'я рівнів шкідливих речовин та контролю за ними.

Кундієв створив 500 наукових праць, в тому числі 20 монографій, книг та посібників. Підготував 15 докторів та 34 кандидатів наук.