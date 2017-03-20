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    Після Brexit Німеччина та Британія підпишуть військову угоду, - ЗМІ

    • Сьогодні, 15:59
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    У Міністерстві оборони Британії заявили, що працюють з Німеччиною «над спільною заявою бачення майбутнього співробітництва»

    Велика Британія та Німеччина мають намір підписати пакт у сфері оборони після виходу Британії з Європейського Союзу.

    Про це повідомляє The Telegraph.

    «Прем'єр Великої Британії намагається переконати лідерів ЄС у тому, що країна продовжить співпрацю з військових навчань, інформаційної безпеки і морського патрулювання», - йдеться у повідомленні.

    Британський прем'єр-міністр Тереза Мей натякнула про свій намір відігравати важливу роль у європейській безпеці вже після Brexit. А у Міністерстві оборони Британії заявили, що працюють з Німеччиною «над спільною заявою бачення майбутнього співробітництва».

    У свою чергу, у Міноборони Німеччини підтвердили, що незалежно від наслідків Brexit, Велика Британія залишиться сильним партнером і союзником в НАТО і партнером на двосторонній основі.

    Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей 29 березня офіційно повідомить Європейський Союз про початок процесу Brexit.

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