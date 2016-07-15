Після справи «діамантових прокурорів» у СБУ ніхто нікого не звільняв - громадська рада

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Громадська рада з питань поновлення СБУ спростувала інформацію низки ЗМІ про «зачистки» серед співробітників СБУ, причетних до цієї гучної справи

Співробітники СБУ і Генпрокуратури, які займалися розслідуванням резонансної справи «діамантових прокурорів» і затримували її фігурантів, не були звільнені зі Служби безпеки та органів прокуратури і не були знижені на посаді. Про це заявила Громадська рада з питань поновлення СБУ, спростувавши повідомлення низки українських ЗМІ про проведення «зачисток» серед співробітників СБУ, причетних до розкриття цієї гучної справи.

Керівництвом і науково-експертною групою Громадської ради з питань поновлення СБУ були вивчені документи, пов'язані з кадровими переміщеннями в Головному управлінні по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (ГУ «К») і проведені бесіди з керівництвом та співробітниками ГУ «К» СБУ .

Так, з'ясувалося, що полковник Дмитро Нескоромний, який, за повідомленнями ЗМІ, був виведений у розпорядження глави СБУ нібито через його керівництва операцією із затримання одного з прокурорів, категорично спростував цей взаємозв'язок. Крім цього, повідомила Громадська рада з питань поновлення СБУ, полковник висловив подив позицією колишнього заступника глави СБУ - начальника ГУ «К» Віктора Тріпака, який виступив в ЗМІ з подібною заявою.

«Важливим є той факт, що операція із затримання прокурорів Олександра Корнійця та Володимира Шапакіна проводилася з ініціативи органів прокуратури, а підрозділи СБУ здійснювали її оперативний супровід, тобто не СБУ була ініціатором цього процесу», - підкреслили в Громадській раді.

Там також відзначили, що операція з документування і затримання «діамантових прокурорів» проходила в кілька етапів у різних містах і навіть областях України, а до її проведення було залучено понад 100 співробітників СБУ - не тільки одного з Управлінь ГУ «К» СБУ, але й інших підрозділів СБУ, таких, наприклад, як Центр спецоперацій «Альфа», Департамент оперативно-технічних засобів. «Жоден із співробітників цих підрозділів не був звільнений за участь в операції з затримання так званих діамантових прокурорів», - заявили в Громадській раді.

Більш того, відзначили там, співробітники ГУ «К» СБУ, які брали активну участь в операції з затримання Корнійця і Шапакіна, отримали підвищення і заохочення по службі. Один з них на той момент обіймав посаду консультанта-експерта, сьогодні начальник відділу, який спільно з Генеральною інспекцією ГПУ провів успішні операції щодо нечистих на руку працівників прокуратури в різних регіонах України. Заступник начальника відділу ГУ «К» СБУ, який брав участь в спецоперації з документування злочинних дій «діамантових прокурорів», незабаром став заступником начальника одного з регіональних управлінь СБУ та очолив там напрямок по боротьбі з корупцією. Підвищення по службі і відомчі нагороди отримали і інші співробітники, які брали участь у розкритті резонансної справи.

При цьому співробітники ГПУ, які брали участь в розслідуванні цієї справи, сьогодні займають високі пости в Генеральної інспекції ГПУ і Головній військовій прокуратурі ГПУ.

«Залишається тільки здогадуватися, які реальні мотиви тих, хто поширює недостовірну інформацію, яка негативно впливає на імідж національної спецслужби, підрозділи якої сьогодні займають гідне місце серед органів, уповноважених боротися з корупцією в Україні, і лише сприяє поширенню ідеї «зради» в українському суспільстві», - відзначили в Громадській раді.