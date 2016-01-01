Після вбивства Карлова в Росії вимагають, щоб її послів охороняли спецпризначенці

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Російський нардеп Сухарєв вважає, що лише спецпризначенці можуть гарантувати безпеку дипломатам

Російському уряду запропонували розглянути можливість закріплення за російськими послами за кордоном бійців сил спеціального призначення. З такою ініціативою виступив депутат Державної думи Росії Іван Сухарєв, передає Russia Today.

Російський депутат відправив до міністерства закордонних справ і міністерства внутрішніх справ відповідні пропозиції.

На думку депутата, спецпризначенці зможуть гарантувати безпеку послів в країнах, де дипломатам може загрожувати небезпека. Він зазначив, що є держави, де «на рівні урядів відбувається антиросійська пропаганда».

«Досить подивитися, хто радів загибелі Андрія Карлова. Є країни, в яких з низки причин просто небезпечно – там триває війна або діють терористичні організації. Там я пропоную посилювати безпеку російськими бійцями спецпризначення», – сказав Сухарєв.

Як повідомлялося раніше, відповідальність за вбивство посла РФ взяла на себе «Джейш аль-Фатх».

Про загибель Карлова стало відомо 19 грудня. Він помер у лікарні від поранень, отриманих в Анкарі в Центрі сучасного мистецтва.

Пізніше з'ясувалося, що в дипломата стріляв колишній співробітник турецької поліції Мевлют Алтинташ, якого було звільнено з правоохоронних органів після спроби держперевороту в липні 2016 року. Алтинташа було вбито на місці співробітниками спецпідрозділів.