Відповідальність за вбивство посла РФ взяла на себе «Джейш аль-Фатх»

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«Джейш аль-Фатх» - коаліція повстанський фракцій, що протистоять уряду Сирії

«Джейш аль-Фатх» («Армія завоювання») взяла на себе відповідальність за вбивство посла РФ в Туреччині Андрія Карлова. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на телеканал «Ас-Сумар».

«Джейш аль-Фатх» - коаліція повстанський фракцій, що протистоять уряду Сирії. Діє, в основному, в області Ідліб: деякі групи діють також в областях Хама і Латакія. Утворена 24 березня 2015 року.

Нагадаємо, посол Росії у Туреччині Андрій Карлов зазнав вогнепального поранення на художній виставці у столиці Туреччини Анкарі 19 грудня.

Напад стався під час відкриття виставки у центрі сучасного мистецтва, коли посол виголошував промову з трибуни.

Як повідомляється, турецькі правоохоронці вбили людину, яка скоїла напад на посла РФ. Наразі у Туреччині затримано п'ятьох осіб у зв'язку з убивством Андрія Карлова, серед затриманих – батько вбивці.

Перед цим нападник заявив, що живим не залишить будівлю. Теракт він назвав актом відплати за дії Росії в Алеппо.