Письменник-терорист Прилєпін зібрався перевезти свою сім'ю у «ДНР»

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З початку збройного конфлікту на Донбасі Прилєпін активно підтримував сепаратистів

Російський письменник Захар Прилєпін, який поповнив лави терористів «ДНР», заявив, що його сім'я збирається переїхати жити на окуповану територію Донбасу.

Він багато часу проводить у Донецьку, розповів терорист в інтерв'ю «Собеседнику». Прилєпін зазначив, що «працює» в «ДНР» «радником» ватажка бойовиків Захарченка, а «дружина з дітьми хочуть переїхати туди на постійне місце проживання».

Раніше ЗМІ повідомляли, що громадянин РФ Євген Прилєпін, відомий як російський письменник Захар Прилєпін, став заступником командира батальйону спецназу з роботи з особовим складом «ДНР».

Сам Прилєпін в інтерв'ю «Комсомольской правде» підтвердив, що обійняв посаду заступника командира одного з батальйонів терористичної організації «ДНР».

Нагадаємо, СБУ порушила справу проти російського письменника Прилєпіна.