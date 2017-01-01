Питання звільнення заручників обговорять у Мінську 1 береня

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Звільнення заручників на Донбасі

Тристороння контактна група обговорить питання не лише пов’язані зі звільненням українських заручників на окупованих територіях Донбасу, а й українських політв’язнів на території Росії

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі під час чергового раунду переговорів 1 березня у Мінську обговорить питання безпеки та звільнення українських заручників і політв’язнів. Про це повідомив представник України в політичній підгрупі Олександр Моцик.

«Політична підгрупа розглядає питання політичного блоку. Це вибори, амністія, конституційний процес і інші. Наша позиція чітка, що для вирішення політичних питань має бути вирішений весь спектр питань безпеки», – сказав Моцик.

За його словами, обговорювати будуть питання не лише пов’язані зі звільненням українських заручників на окупованих територіях Донбасу, а й українських політв’язнів на території Росії.

Крім того, додав Моцик, на порядку денному переговорів – питання гуманітарно-економічного характеру, які зараз є на Донбасі, питання біженців, тимчасово переміщених осіб та політичні питання.

Наприкінці листопада в політичну підгрупу, замість Романа Безсмертного, увійшов новий представник від України, дипломат, екс-посол України в Польщі та США Олександр Моцик.

Напередодні мала відбутися відеоконференція Тристоронньої контактної групи. Але, як повідомила речниця екс-президента, представника України в Контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер, зустріч не відбулася, бо представники російської сторони не вийшли на скайп-зв’язок. Російська сторона цього не коментувала.

За останніми даними СБУ, в полоні бойовиків перебувають 109 громадян України.

Звільнення заручників є однією з вимог мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу.