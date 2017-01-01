Обмін полоненими: частина бойовиків не хочуть повертатися в «ЛДНР»

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Обмін полоненими

Частина присутніх у наданому бойовиками списку на обмін відмовляються повертатися в «ДНР» та «ЛНР»

Частина утримуваних українською стороною полонених не мають бажання повертатись до терористичних «ДНР» та «ЛНР», тому в Мінську вже тривалий час не можуть погодити процедуру обміну полоненими. Про це повідомили ТСН джерела серед учасників переговорного процесу.

Вони не повідомили, скільки саме осіб з 228, присутніх у списку, наданому бойовиками, відмовляються від обміну, але зазначили, що таких людей «не один і не два, а дуже і дуже багато».

Учасники переговорів від ОРДЛО тим часом не вірять, що їхні колишні поплічники відмовляються повертатись. Також відмовляються від відеозвернень «відмовників», оскільки ті можуть бути начебто «записані під тортурами».

Тому нині переговори зводяться до пошуку механізму, завдяки якому вдасться довести стороні бойовиків, що не всі особи з їхніх списків прагнуть повернення.

Українська сторона проробляє можливість залучення міжнародних організацій до процесу верифікації того, що затримані дійсно не хочуть повертатись. Ці обставини значно уповільнюють звільнення полонених українців.

«Ми розуміємо, що це пастка для нас, бо цей механізм верифікації може затягнутись на цілий рік», - зазначило джерело.

Нагадаємо, напередодні у Мінську відбулись переговори тристоронньої контактної групи, де домовились про відведення зброї, однак обмін полоненими погодити не вдалось.