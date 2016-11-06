Південна Корея проведе засідання Ради нацбезпеки через смерть брата Кім Чен Ина

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Брат лідера КНДР Кім Чен Ина

У засіданні, яке має відбутися 15 лютого, візьме участь прем'єр-міністр країни Хван Ге Анн

У Південній Кореї відбудеться засідання Ради національної безпеки (РНБ) для обговорення смерті брата лідера КНДР Кім Чен Ина. Про це повідомили в уряді Південної Кореї, передає агентство «Ренхап».

У засіданні, яке має відбутися 15 лютого, візьме участь прем'єр-міністр країни Хван Ге Анн, який також виконує обов'язки президента Південної Кореї з грудня 2016 року.

Також в ньому візьмуть участь голова Національної служби розвідки, міністри закордонних справ і оборони, і інші високопоставлені чиновники.

Повідомляється, що буде обговорено «очевидне вбивство» зведеного брата Кім Чен Ина.

Нагадаємо, старшого брата глави Північної Кореї Кім Чен Ина вбили в столиці Малайзії Куала-Лумпурі, передає «Ренхап» з посиланням на джерело.

За словами джерела, єдинокровний брат північнокорейського лідера Кім Чон Нам був атакований в аеропорту Куала-Лумпура невідомими жінками, озброєними отруєними голками. Після замаху жінкам вдалося сховатися.

Поліція Малайзії підтвердила Reuters, що непізнаний чоловік помер по дорозі в лікарню з аеропорту. Представники служби безпеки країни поки не підтвердили особу загиблого.

Кім Чон Нам - єдинокровний брат чинного глави КНДР Кім Чен Ина, старший син Кім Чен Іра, який впав у немилість і відсторонений від спадкування вищого поста Північної Кореї.