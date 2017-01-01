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Північна Корея провела чергові випробування ракети

Впала ракета у виключній економічній зоні Японії

Північна Корея провела чергові випробування ракети, заявив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Тип ракети поки не встановлено.

За даними південнокорейського агентства Ренхап, президент Південної Кореї Мун Чже Ін розпорядився скликати Раду національної безпеки країни.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що ракета невпізнаного типу була пущена з узбережжя КНДР в районі міста Вонсан. Імовірно, це була балістична ракета.

Впала ракета у виключній економічній зоні Японії. Про це повідомив генеральний секретар уряду Японії Єсихіде Суга на прес-конференції в понеділок.

«Необхідно забезпечити безпеку японських кораблів і літаків. На цей час шкоди японським морським і повітряним суднам не зафіксовано», - сказав Суга.

Японія заявила рішучий протест проти дій КНДР. Пуск ракети Суга назвав відвертим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп уже знає про новий пуск ракети, який провела Північна Корея.

«Уряд США поінформований. Президент проінформований», - сказав журналістам представник Ради національної безпеки.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що У КНДР пройшло випробування систем протиповітряної оборони. За пробами спостерігав Кім Чен Ин. Глава КНДР закликав запустити масове виробництво даної системи ППО, щоб «знищити зухвалі ілюзії ворогів про їх панування в повітрі».

«Деякі дефекти, виявлені в системі в минулому році, були повністю усунуті», - заявив Кім Чен Ин.

Пізніше з’явилося відео випробувань ракет у КНДР.

Джерело: ВВС Русская служба