З’явилося відео випробувань ракет у КНДР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот відео Кім Чен Ин спостерігає за пуском

За випробуваннями спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин

Відео випробувань ракет систем протиповітряної оборони КНДР опублікувало північнокорейське агентство.

«Подібно до блискавки (ракета) в мить рознесла в пил безпілотник і ракету противника», - коментує пуск голос за кадром.

На відео також видно, що за пусками спостерігає північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Раніше сьогодні стало відомо, що У КНДР пройшло випробування систем протиповітряної оборони. За пробами спостерігав Кім Чен Ин. Глава КНДР закликав запустити масове виробництво даної системи ППО, щоб «знищити зухвалі ілюзії ворогів про їх панування в повітрі».

«Деякі дефекти, виявлені в системі в минулому році, були повністю усунуті», - заявив Кім Чен Ин.