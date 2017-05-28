Північна Корея провела випробування нової системи ППО

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Фото: Ренхап

За пробами спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин

У КНДР пройшло випробування систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє агентство «Ренхап» з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Відзначається, що за пробами спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Глава КНДР закликав запустити масове виробництво даної системи ППО, щоб «знищити зухвалі ілюзії ворогів про їх панування в повітрі».

«Деякі дефекти, виявлені в системі в минулому році, були повністю усунуті», - цитує агентство Кім Чен Ина.

Нагадаємо, 21 травня КНДР здійснила черговий ракетний пуск, запущений снаряд міг бути балістичної ракетою.

Як вважають південнокорейські військові, ракета приземлилася в водах біля східного узбережжя КНДР, пролетівши близько 500 км.

«Главком» також повідомляв, що Північна Корея провела в неділю, 14 травня, запуск невідомого снаряда з регіону біля свого західного узбережжя. Інформаційне агентство Yonhap повідомило, що запущений снаряд є балістичною ракетою. Наголошується, що пуск було проведено в регіоні під назвою Кусон, розташованому на північний захід від столиці КНДР Пхеньяна, де раніше Північна Корея вже проводила випробування ракети середньої дальності.

Запущена КНДР ракета впала ближче до Росії, ніж до Японії. Балістична ракета впала в 60 милях (близько 100 км) від території Приморського краю зі столицею у Владивостоці.

Після цього Рада безпеки ООН одноголосно прийняла заяву про засудження чергового запуску ракети Північною Кореєю.