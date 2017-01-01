Почому в Україні чорнозем? Оприлюднено результати земельних аукціонів на Черкащині

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Фото gazeta.zn.ua

Ще один аукціон буде проведено в квітні

На аукціоні з продажу землі у Черкаській області у березні було продано права оренди 17 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, повідомляє урядовий портал.

Ці земельні ділянки розташовані в Жашківському (5), Лисянському (4), Канівському (4), Монастирищенському (2) й по одній ділянці в Корсунь-Шевченківському й Маньківському районах Черкаської області. Загальна площа наділів становить майже 132 гектари.

«За користування цією землею до бюджетів сільських рад Черкащини щорічно надходитиме понад 203,5 тис. грн, що на 17,5 тис. грн більше від стартової ціни (186 тис. грн)», – зазначено у повідомленні.

Під час торгів значно зросла вартість земельної ділянки площею 24,6 га в адмінмежах Хижинської сільської ради Лисянського району Черкаської області, де стартова ціна збільшилася з 8% до 12% від її нормативної грошової оцінки: із 29,7 тис. грн до 44,6 тис. гривень.

У квітні заплановано реалізувати на земельних торгах права оренди 11 земельних ділянок загальною площею 105,17 гектара. Ці землі розташовані в Жашківському, Городищенському й Звенигородському районах Черкащини.