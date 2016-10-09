Подружжя Клінтон відвідають інавгурацію Трампа

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Колишній президент США і його дружина візьмуть участь в 58-й церемонії інавгурації президента, яка відбудеться 20 січня

Колишній президент США Білл Клінтон разом зі своєю дружиною, колишнім держсекретарем США Гілларі Клінтон, відвідають інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, передає CNN.

«Колишній президент і його дружина візьмуть участь в 58-й церемонії інавгурації президента, яка відбудеться 20 січня 2017 року у Капітолії США у Вашингтоні, округ Колумбія», - йдеться в офіційному повідомленні канцелярії Білла Клінтона.

Повідомляється також, що церемонію відвідають колишній президент США Джордж Буш-молодший разом з дружиною Лорою.

Нагадаємо, що Обама повідомив про намір звернутися до нації з прощальною промовою 10 січня.