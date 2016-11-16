Подружжя Обами відвідає інавгурацію Трампа

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Обама відмовився коментувати бойкотування конгресменами інавгурації Трампа

Президент США Барак Обама піде на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа, яка розпочнеться 20 січня.

Про це він заявив під час своєї підсумкової прес-конференції у якості президента США.

«Щодо інавгурації, то я і моя дружина Мішель там будемо», – сказав він.

Проте Обама відмовився коментувати бойкотування конгресменами інавгурації Трампа.

Як повідомлялося, більше 50 конгресменів від Демократичної партії збираються бойкотувати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що інавгурацію Трампа бойкотуватимуть 24 конгресмени.

Нагадаємо, інавгурація Трампа відбудеться 20 січня. Республіканець зібрав на проведення церемонії рекордну суму грошей.