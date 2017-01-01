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    Подвір’я біля Лувру, де Макрон розмістив прес-центр, відкрили після евакуації

    • Сьогодні, 17:23
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    <p>Лувр не зачиняли і туди заходили і виходили відвідувачі.</p>
    Фото: FrenchParis.ru

    Лувр не зачиняли і туди заходили і виходили відвідувачі.

    Правоохоронці не знайшли вибухівку біля музею Лувр

    Подвір’я біля музею Лувр в Парижі відкрилося після евакуації, де були загрози безпеці. Зазначається, що фахівці з розмінування покинули двір Лувру, де раніше виявили підозрілий пакет, але вибухівки там не виявили.

    У той же час сам Лувр не зачиняли і туди заходили і виходили відвідувачі.

    Нагадаємо, що раніше дворик перед Лувром, де кандидат в президенти Франції Еммануель Макрон збирався святкувати у випадку перемоги, евакуювали через загрозу безпеці.

    Нагадаємо, у боротьбі за пост президента Франції беруть участь кандидат від партії «Національний фрон» Марін Ле Пен і лідер руху «Вперед!» Еммануель Макрон.

    Як відомо, останнє соцопитування у Франції пророкує Макрону 63% підтримки у другому турі президентських виборів, за Ле Пен готові проголосувати лише 37% французів.

    За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в букмекерській конторі William Hill становить 1.10.

    Джерело: Associated Press

    вибори Франція вибухівка
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