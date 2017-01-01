Поліція на Рівненщині накрила нарколабораторію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затриманий чоловік був раніше судимий за зберігання наркотиків та утримання нарколабораторії

У райцентрі Здолбунів на Рівненщині сьогодні вранці під час санкціонованого обшуку поліцейські знайшли нарколабораторію. Про це повідомляє відділ комунікації управління НП у Рівненській області.

У помешканні 37-річного чоловіка виявили обладнання для виготовлення наркотиків, колби, холодильники та лабораторний посуд. Чоловік раніше судимий за зберігання наркотиків та утримання нарколабораторії.

За фактами незаконного виробництва та зберігання наркотичних засобів відкрито кримінальні провадження за частиною 1 статті 309 та частиною 1 статті 313 Кримінального кодексу України.

Все вилучене відправили на експертизу до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині поліцейський торгував наркотиками.